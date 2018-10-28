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13:20, 28 октября 2018 525
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В Рязани выступил Егор Крид. Обзор фото и видео в Instagram

В Рязани выступил Егор Крид. Обзор фото и видео в Instagram

В субботу, 27 октября, в Рязани выступил Егор Крид — артист музыкального лейбла Black Star. Певец собрал полный зал в рязанском «Олимпийском».

Как отметили рязанцы, Крид опоздал на час. Несмотря на это, фанаты остались довольны концертом.

Поклонники подарили артисту майку с детским фото Крида и надписью «Little Bandit», а также носки с надписями «Молодой», «Завидный». Об этом певец рассказал в своем Instagram.

Редакция RZN.info сделала подборку фото и видео выступлений.

Фото budylina_nastena


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Холо-холостяк 💓💍💎 Бест концерт Эвер 😍😍😍😍 Лав зис бой🔥 @egorkreed 💥💣 столько энергетики 💞💞💞 Вы можете не любить его , его песни и творчество, но то, как он работает на сцене ... Тут ему нет равных!!!! И это факт ☝️☝️☝️ Эта энергия , которую он дарит огромный залам почти ежедневно, заряжает, вдохновляет и наполняет тебя изнутри🔥#егоркрид #egorkreed #ek #ekteam #холостяк #рязань

Публикация от Оля (@_0lechka_)

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Не могу не написать пост благодарности @21shop_rzn за такую неожиданную возможность побывать на концерте @egorkreed 😎🎙🎶. Я далеко не поклонница его творчества, но многие песни, как оказалось, очень даже знаю😁. Мы были в фан зоне и там таааак чувствуется этот драйв, эта энергия от артиста!😳...просто не так давно была на концерте Лободы и сидела в зале сбоку где-то...конечно здорово было, но то ли из-за места, то ли и правда шоу у Крида круче, но сегодня было ощутимее в сто раз👍💯🤔 @21shop_rzn огромнейшее спасибо за билеты и за конкурс с крутыми призами😁🤘🖐 Мы с @aleksei_budylin_official отдохнули от души💃🕺

Публикация от Budylina Nastena (@budylina_nastena)

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Не планировала выкладывать видео. Но этот концерт действительно тронул меня до глубины души. Это мой первый концерт в жизни и адреналин просто зашкаливает. Спасибо @egorkreed за эти нереальные эмоции. Видео не передаст той атмосферы на концерте. Поэтому смело могу сказать,если вы не были на концерте Егора Крида,то обязательно должны сходить и кайфануть от души👍👍👍

Публикация от Мариша (@marisha_matveeva)

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