Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам

В пятницу, 26 октября, в парке железнодорожников открыли закладной камень. На его месте в будущем появится памятник сотрудникам военнослужащим правоохранительных органов погибшим при выполнении служебного долга.
По словам скульптора, заслуженного художника России Александра Рожникова, у монумента будет бетонная основа, покрытая гранитными плитами, а отольют его из бронзы.
«Мы выбрали именно эти фигуры защитников — стрелец, часовой, и современный воин, потому что они символизируют собой тех бойцов, что помогут всех победить и преодолеть любую смуту», — рассказал в беседе с журналистами Рожников.
В торжественной церемонии поучаствовали глава Росгвардии Виктор Золотов и губернатор Николай Любимов, руководители органов государственной власти, и силовых структур региона, члены семей погибших, ветераны и кадеты.
«Это весьма значимое событие не только для Росгвардии, но и для Рязанской области. Совсем скоро здесь появится Памятник воинам правопорядка. Отвага и мужество войск внутренней стражи уже более двухсот лет добросовестно выполняли свой долг. Мы бережно будем хранить память о каждом бойце», — отметил Золотов.
«Символично, что памятник откроется недалеко от монумента победы. Память о героях горит в наших сердцах. Рязанские гвардейцы не раз доказывали свой профессионализм и преданность долгу», — сказал Любимов.
В этот же день, 26 октября, Золотов посетит учебно-тренировочную базу для подразделений Росгвардии, ОМОН и СОБР.