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11:48, 26 октября 2018 1 628
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«Малину» эвакуировали из-за ложной тревоги

«Малину» эвакуировали из-за ложной тревоги

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Утром в пятницу, 26 октября, эвакуировали ТРЦ «Малина». Как сообщили RZN.info сигнализация сработала из-за возгорания на третьем этаже.

Позже выяснилось, что тревога была ложной, прибывшие пожарные не обнаружили ни огня, ни задымления.

Сотрудников и посетителей вернули в здание, торговый центр работает в обычном режиме.


© RZN.info

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