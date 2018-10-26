«Малину» эвакуировали из-за ложной тревоги

Утром в пятницу, 26 октября,
Позже выяснилось, что тревога была ложной, прибывшие пожарные не обнаружили ни огня, ни задымления.
Сотрудников и посетителей вернули в здание, торговый центр работает в обычном режиме.
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Утром в пятницу, 26 октября,
Позже выяснилось, что тревога была ложной, прибывшие пожарные не обнаружили ни огня, ни задымления.
Сотрудников и посетителей вернули в здание, торговый центр работает в обычном режиме.
© RZN.info
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По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.