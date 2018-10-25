В рязанской спортшколе подросток умер на глазах у тренера. Подробности

В рязанской спортшколе подросток умер на глазах у тренера и детей. Об этом сообщили в региональном следкоме.
В среду, 24 октября, во время вечерней пробежки 15-летний подросток почувствовал себя плохо и
Следователи начали проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.
«В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая медицинская документация», — отметили в следкоме.