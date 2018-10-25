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10:30, 25 октября 2018 9 137
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В рязанской спортшколе подросток умер на глазах у тренера. Подробности

В рязанской спортшколе подросток умер на глазах у тренера. Подробности

Фото: Pixabay.com

В рязанской спортшколе подросток умер на глазах у тренера и детей. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В среду, 24 октября, во время вечерней пробежки 15-летний подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медработник спорткомплекса и прибывшая бригада скорой помощи пытались спасти юношу, но он скончался.

Следователи начали проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

«В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая медицинская документация», — отметили в следкоме.


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