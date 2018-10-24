В России появился список допустимых подарков для чиновников

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет документов по противодействию коррупции, среди них есть перечень допустимых подарков для госслужащих,
Согласно документу, чиновники смогут принимать цветы и подарки «в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления или организации». Госслужащим хотят разрешить получать ценные подарки в качестве наград от госорганов или органов местного самоуправления.
«Если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом своему работодателю», — говорится в законопроекте.
Эти подарки признают собственностью государства, субъекта, муниципалитета или организации.
Ранее чиновникам можно было делать подарки стоимостью до трех тысяч рублей.