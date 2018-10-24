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11:26, 24 октября 2018 1 043
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В оставшийся без отопления дом по улице Советской армии дали тепло

В оставшийся без отопления дом по улице Советской армии дали тепло

В оставшийся без отопления дом №3 по улице Советской армии во все квартиры дали тепло. Об этом сообщила пресс-служба фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Как отметила директор Фонда по организации проведения капитального ремонта Виктория Сорокина, рабочие выявляют те квартиры, в которых пока прохладно из-за завоздушивания системы, и спускают воздух в батареях.

Отмечается, что вопрос скорейшего завершения работ на объекте находится на особом контроле. Бригады подрядчика работают в усиленном режиме. В ближайшее время на доме заменят стояки отопления и установят узел учета тепловой энергии.


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5 дней назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 5

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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