В оставшийся без отопления дом по улице Советской армии дали тепло

В оставшийся без отопления дом №3 по улице Советской армии во все квартиры дали тепло. Об этом сообщила
Как отметила директор Фонда по организации проведения капитального ремонта Виктория Сорокина, рабочие выявляют те квартиры, в которых пока прохладно из-за завоздушивания системы, и спускают воздух в батареях.
Отмечается, что вопрос скорейшего завершения работ на объекте находится на особом контроле. Бригады подрядчика работают в усиленном режиме. В ближайшее время на доме заменят стояки отопления и установят узел учета тепловой энергии.