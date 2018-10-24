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18:38, 24 октября 2018 1 248
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Ученики школы №57 снова пожаловались на еду в столовой

Ученики школы №57 снова пожаловались на еду в столовой

Вечером в среду, 24 октября, ученики школы №57 снова пожаловались на еду в столовой. Фотографии обеда опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

На кадрах видно, что огурец и хлеб имеют пятна непонятного происхождения.

Пока официальных комментариев по этому поводу нет.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно как суп из тарелок сливают обратно в общую кастрюлю. Позже в мэрии пояснили, что порции больше не подавали на стол. После инцидента в школу приезжал с проверкой Николай Любимов. Также роликом заинтересовался региональный Роспотребнадзор.

Фото из сообщества «Новости Рязани ВКонтакте»


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