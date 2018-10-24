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Вечером в среду, 24 октября, ученики школы №57 снова пожаловались на еду в столовой. Фотографии обеда опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
На кадрах видно, что огурец и хлеб имеют пятна непонятного происхождения.
Пока официальных комментариев по этому поводу нет.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно как суп из тарелок сливают обратно в общую кастрюлю. Позже в мэрии пояснили, что порции больше не подавали на стол. После инцидента в школу приезжал с проверкой Николай Любимов. Также роликом заинтересовался региональный Роспотребнадзор.