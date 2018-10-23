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16:31, 23 октября 2018 992
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В Рыбном проверили водителей тракторов и прицепов

В Рыбном проверили водителей тракторов и прицепов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 23 октября, в Рыбном проверили водителей тракторов и прицепов. Технику осмотрели сотрудники регионального Гостехнадзора в рамках ежегодной профилактической операции «Прицеп».

Сотрудники проверяли документы и регистрацию транспортных средств, а также наличие техосмотра.

Инспекторы остановили трактор «Беларус» с прицепом, находящийся на балансе городской администрации. Все документы у водителя оказались в порядке. На выезде из города сотрудники ведомства также осмотрели дорожный каток и погрузчик.

По словам заместителя начальника управления Максима Максимушкина, в Рязанской области с начала года зафиксировали более 90 нарушителей.

«Больше половины из них (60%) используют технику без техосмотра», — сказал он. «Остальные нарушают правила регистрации (40%)».

Также Максимушкин рассказал о правилах эксплуатации тракторов: водитель должен иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста «С», свидетельство о регистрации и документ о прохождении ежегодного техосмотра. При отсутствии техосмотра штраф составит до 300 рублей.

Профилактическая операция «Прицеп» завершится 31 октября.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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