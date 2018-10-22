Всему свое время. Рокотянская проконтролирует конкурс на главу администрации Рязани

В понедельник, 22 октября, прошла первая конференция Юлии Рокотянской в должности председателя гордумы. Она заверила, что держит под контролем вопрос об объявлении конкурса на должность главы администрации.
По словам Рокотянской, документы на конкурс представят в ближайшее время. Однако точную дату, когда конкурс объявят, председатель гордумы не назвала.
«Я контролирую процесс, — заверила она. — Сначала мы подготовим документы, это начнется на следующем заседании. Как только появится ясность, журналисты сразу узнают».