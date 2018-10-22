В учебных заведениях Рязанской области начались проверки безопасности

В понедельник, 22 октября, по поручению Николая Любимова в учебных заведениях Рязанской области начались проверки обеспечения безопасности. Об этом сообщил
«Необходимо повысить бдительность в учебных заведениях, проехать самим и посмотреть, как организована и соблюдается безопасность детей. Это не будет лишним», — сказал Николай Любимов. По словам Губернатора, важно, чтобы все педагоги знали инструктаж действий в условиях возможной ЧС.
Рейды начались после
В понедельник, 22 октября, Любимов
Губернатор отметил, что в учебном заведении соблюдаются требования безопасности и порекомендовал обратить директору внимание на организацию питания.
Подобные проверки в этот же день прошли в 32 школах Рязани. Руководители правительства Рязанской области, региональных министерств и ведомств оценили системы безопасности и питания детей в учебных заведениях.