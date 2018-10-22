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22:58, 22 октября 2018 378
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В учебных заведениях Рязанской области начались проверки безопасности

В учебных заведениях Рязанской области начались проверки безопасности

В понедельник, 22 октября, по поручению Николая Любимова в учебных заведениях Рязанской области начались проверки обеспечения безопасности. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«Необходимо повысить бдительность в учебных заведениях, проехать самим и посмотреть, как организована и соблюдается безопасность детей. Это не будет лишним», — сказал Николай Любимов. По словам Губернатора, важно, чтобы все педагоги знали инструктаж действий в условиях возможной ЧС.

Рейды начались после поручения об усилении мер безопасности, которое глава региона дал в связи с трагедией в Керчи.

В понедельник, 22 октября, Любимов побывал в школе №57, где произошел скандал в столовой.

Губернатор отметил, что в учебном заведении соблюдаются требования безопасности и порекомендовал обратить директору внимание на организацию питания.

Подобные проверки в этот же день прошли в 32 школах Рязани. Руководители правительства Рязанской области, региональных министерств и ведомств оценили системы безопасности и питания детей в учебных заведениях.


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