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14:55, 22 октября 2018 3 194
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Рязанское правительство заказало пятиминутный ролик за два миллиона 2

Рязанское правительство заказало пятиминутный ролик за два миллиона

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанское правительство заказало пятиминутный ролик за два миллиона. Тендер разместили на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает АО «Корпорация развития Рязанской области», которое финансируется из областного бюджета.

Ролик «о Рязанской области в 2018 году» хронометражем не более 5 минут озвучат на русском и английском языках. Видео должно содержать реальные съемки региона, компьютерную графику и другие дизайнерские элементы.

Начальная стоимость ролика 1 миллион 997 тысяч рублей.

Окончательный вариант видео представят до 20 декабря.


© RZN.info

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По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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