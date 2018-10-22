Рязанское правительство заказало пятиминутный ролик за два миллиона. Тендер разместили на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает АО «Корпорация развития Рязанской области», которое финансируется из областного бюджета.
Ролик «о Рязанской области в 2018 году» хронометражем не более 5 минут озвучат на русском и английском языках. Видео должно содержать реальные съемки региона, компьютерную графику и другие дизайнерские элементы.
Начальная стоимость ролика 1 миллион 997 тысяч рублей.
Окончательный вариант видео представят до 20 декабря.