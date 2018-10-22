После скандала Любимов побывал в столовой рязанской школы

После скандала Николай Любимов побывал в столовой школы №57. В субботу, 20 октября, в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, автор которого утверждает, что не съеденный школьниками суп «сливают назад в кастрюлю и дают следующей смене». В мэрии пояснили, что это были лишние порции, которые больше
«Я попросил директора, чтобы он контролировал ситуацию, взаимодействовал с работниками пищеблока, потому что недопустимо выливать то, что разложено по тарелкам обратно в кастрюлю или в сковородку», — сказал губернатор.
По словам Любимова, есть «системные вопросы к координатором школьного питания». Как отметил глава региона, проверки начнут с комбината детского питания.
«Дети — это святое. Они в любом случае не должны страдать, если взрослые не находят между собой взаимодействия», — уточнил Любимов.