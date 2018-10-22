Директора МП «Детское питание» госпитализировали в зале суда

Директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого госпитализировали во время заседания по делу о
В понедельник, 22 октября, в Советском суде прошло заседание по
Заседание длилось несколько часов. Чиновника просили заключить под стражу, адвокаты настаивали на домашнем аресте.
После перерыва сторона обвинения попросила перенести заседание на 72 часа. Подозреваемому стало плохо, пришлось вызывать скорую. Дворецкого госпитализировали.
Ходатайство рассмотрят после выздоровления подозреваемого.
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