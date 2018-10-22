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20:47, 22 октября 2018 1 239
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Директора МП «Детское питание» госпитализировали в зале суда

Директора МП «Детское питание» госпитализировали в зале суда

Директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого госпитализировали во время заседания по делу о взятке. Об этом сообщил сайт ГТРК «Ока».

В понедельник, 22 октября, в Советском суде прошло заседание по делу о получении Дворецким взятки в особо крупном размере. По данным следствия, директор МП «Детское питание» получил один миллион 100 тысяч рублей за то, что он заключил договор с определенным поставщиком.

Заседание длилось несколько часов. Чиновника просили заключить под стражу, адвокаты настаивали на домашнем аресте.

После перерыва сторона обвинения попросила перенести заседание на 72 часа. Подозреваемому стало плохо, пришлось вызывать скорую. Дворецкого госпитализировали.

Ходатайство рассмотрят после выздоровления подозреваемого.

Фото ГТРК «Ока»


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