Депутат Госдумы от Рязанской области предложил забирать доход у не платящих налоги самозанятых граждан

Депутат Госдумы от Рязанской области, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил наказывать не платящих налоги самозанятых граждан штрафами в размере полученного дохода, передает РИА « Новости ».

«То есть выбор: заплатить четыре процента или заплатить весь доход, который ты получил», — сказал Макаров на заседании комитета.

Он считает, то эту меру нужно использовать в ходе подготовки пакета законов по проведению эксперимента по налогообложению самозанятых граждан.

Эксперимент может пройти с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В нем поучаствуют граждане, которые получают доходы от своей деятельности, но не имеют работодателя и наемных работников. Кроме того, их годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

На заседании Андрей Макаров привел данные статистики, согласно которым, страховые взносы не платятся за 30 миллионов человек.

«Мы о них очень много говорим, но кто это, как, ничего как бы реально сказать не можем. Задача — чтобы вот эти 30 миллионов людей, которые у нас сегодня есть, а с точки зрения экономики их нет, вывести из тени», — заявил он.