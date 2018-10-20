Жительницу Шацкого района осудили за избиение пенсионерки тростью. Об этом сообщил сайт райсуда.
Установлено, что в конце мая 2018 года между 50-летней обвиняемой и 89-летней женщиной произошла ссора из-за личных неприязненных отношений.
В ходе конфликта подсудимая, будучи пьяной, выхватила из рук пожилой женщины металлическую трость, на которую та опиралась при ходьбе, и нанесла ей два удара по кисти левой руки
В результате у пенсионерки диагностировали оскольчатый перелом.
Суд признал шатчанку виновной и назначил год и два месяц лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Также ей необходимо пройти курс лечения от алкоголизма.
Приговор не вступил в законную силу.