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8:42, 20 октября 2018 2 312
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Жительницу Шацкого района осудили за избиение пенсионерки тростью

Жительницу Шацкого района осудили за избиение пенсионерки тростью

Жительницу Шацкого района осудили за избиение пенсионерки тростью. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что в конце мая 2018 года между 50-летней обвиняемой и 89-летней женщиной произошла ссора из-за личных неприязненных отношений.

В ходе конфликта подсудимая, будучи пьяной, выхватила из рук пожилой женщины металлическую трость, на которую та опиралась при ходьбе, и нанесла ей два удара по кисти левой руки

В результате у пенсионерки диагностировали оскольчатый перелом.

Суд признал шатчанку виновной и назначил год и два месяц лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Также ей необходимо пройти курс лечения от алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу.


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1 день назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 1

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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