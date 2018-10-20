Юная пианистка Варвара Кутузова встретилась с рязанскими школьниками. В пятницу, 19 октября, она пообщалась с воспитанниками и педагогами музыкальной школы №1 имени Аглинцевой.
Кутузова занимается музыкой с четырех лет. В шесть лет она выступила в сопровождении камерного оркестра. Сейчас «музыкальный вундеркинд» сотрудничает с Владимиром Спиваковым и оркестром «Виртуозы Москвы», пианистами Денисом Мацуевым, Борисом Березовским, а также ездит в зарубежные гастроли.
Варвара Кутузова рассказала, что из-за плотного графика вынуждена пропускать уроки в школе и сдавать задания «между концертами».
15-летняя пианистка вспомнила самые необычные выступления.
«Все мои выступления и поездки очень разнообразны, я не смогу выбрать любимые. Самые запоминающиеся — поездка в Мексику, сольный концерт в театре, затем выступление в Рио-де-Жанейро, конечно же, выступление перед Владимиром Путиным в резиденции президента в Сочи, где мы с Денисом Мацуевым играли в четыре руки «Итальянскую польку», — сказала она.
Кутузова призналась, что не боится сцены и ждет выхода к публике, чтобы показать свои умения.
«Например, сегодня я поделилась своим опытом с детьми, хоть и сама только начинаю свою карьеру», — заключила гостья.