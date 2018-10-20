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16:15, 20 октября 2018 4 218
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В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия

В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия

В школе №57 суп из тарелок сливали не для второй смены. Это были лишние порции, которые больше не подавали на стол, пояснили в мэрии.

Утром в субботу, 20 октября, в группе «Новости Рязани ВКонтакте» появилось видео, снятое в столовой школы №57. Автор ролика утверждает, что не съеденный школьниками суп «сливают назад в кастрюлю и дают следующей смене».

«Видео, снятое учениками в столовой школы 57, обсуждалось на родительских собраниях, которые прошли в школе в среду, 17 октября. Как разъяснила директор МБОУ школы 57 Елена Карасева, на видео показаны лишние порции, которые затем убрали и на стол больше не подавали», — отметили в городской администрации.

Родителям предложили сходить в столовую, где заведующая рассказала им о приготовлении обедов и питании детей.


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Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

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