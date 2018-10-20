В школе №57 суп из тарелок сливали не для второй смены. Это были лишние порции, которые больше не подавали на стол, пояснили в мэрии.
Утром в субботу, 20 октября, в группе «
«Видео, снятое учениками в столовой школы 57, обсуждалось на родительских собраниях, которые прошли в школе в среду, 17 октября. Как разъяснила директор МБОУ школы 57 Елена Карасева, на видео показаны лишние порции, которые затем убрали и на стол больше не подавали», — отметили в городской администрации.
Родителям предложили сходить в столовую, где заведующая рассказала им о приготовлении обедов и питании детей.