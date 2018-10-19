Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Константиноополь продолжил отношения с Русской православной церковью, несмотря на разрыв евхаристического общения. Об этом передает «
«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», — сказано в документе.
Там отметили, что все православные «могут принимать участие» в приходах Западной Европы.
Напомним, священный Синод РПЦ
Разрыв значит, что священнослужители РПЦ не смогут совершать совместные богослужения с клириками Константинопольского патриархата. Православные из России не должны участвовать в таинствах в храмах, которые входят в юрисдикцию Константинополя.