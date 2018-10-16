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14:13, 16 октября 2018 601
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Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Священный Синод РПЦ решил прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Об этом передает РИА «Новости».

О решении заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, «это было вынужденное решение».

При этом, он отметил, что «к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата».

Митрополит выразил надежду, что Константинополь изменит отношение к выдаче автокефалии украинской церкви.

Из-за изменений прихожане РПЦ не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Кроме того, архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с представителями Константинополя.

Справка

Еврахистическое общение — совместное служение литургии двумя епископами или священниками.

В православном учении евхаристическое общение обозначает принцип единства между автокефальными (самостоятельными) православными церквями.


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