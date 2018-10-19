Глава Росгвардии отказался от дебатов с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался от дебатов с Алексеем Навальным. Он заявил, что приглашал его на «спортивное соревнование, не более того», передает
«Дебаты? Я его на другое приглашал, — ответил Золотов на вопрос о том, примет ли он приглашение поучаствовать в дебатах в прямом эфире. — Поэтому мы с ним не сходимся».
Золотов также напомнил, что после публикации расследования на сайте фонда борьбы с коррупцией поставщик продуктов для Росгвардии подал на Навального в суд. «Вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет», — заявил глава Росгвардии.
Навальный прокомментировал решение Золотова на своей странице в
Ранее глава Росгвардии
Напомним, Виктор Золотов родился в 1954 году в городе Сасово Рязанской области. Росгвардию он возглавляет с момента ее основания — апреля 2016 года.