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14:33, 19 октября 2018 329
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Глава Росгвардии отказался от дебатов с Навальным

Глава Росгвардии отказался от дебатов с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался от дебатов с Алексеем Навальным. Он заявил, что приглашал его на «спортивное соревнование, не более того», передает ТАСС.

«Дебаты? Я его на другое приглашал, — ответил Золотов на вопрос о том, примет ли он приглашение поучаствовать в дебатах в прямом эфире. — Поэтому мы с ним не сходимся».

Золотов также напомнил, что после публикации расследования на сайте фонда борьбы с коррупцией поставщик продуктов для Росгвардии подал на Навального в суд. «Вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет», — заявил глава Росгвардии.

Навальный прокомментировал решение Золотова на своей странице в Twitter: «На дуэль же. Я четко помню. Там было слово «дуэль».

Ранее глава Росгвардии вызвал Навального на «дуэль» после публикации фонда борьбы с коррупцией. Основатель фонда принял вызов и предложил Золотову «сразиться» на дебатах.

Напомним, Виктор Золотов родился в 1954 году в городе Сасово Рязанской области. Росгвардию он возглавляет с момента ее основания — апреля 2016 года.


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