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12:27, 11 сентября 2018 588
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Глава Росгвардии вызвал Навального на «дуэль». Видео

Глава Росгвардии вызвал Навального на «дуэль». Видео

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на «дуэль». Об этом он сообщил в обращении, опубликованном на YouTube в ответ на публикацию фонда борьбы с коррупцией.

В публикации ФБК, который возглавляет Навальный, говорилось, что продукты для нужд Росгвардии закупаются по ценам выше рыночных.

Золотов отметил, что в его отношении были допущены оскорбительные, клеветнические размышления, которые «в офицерской среде не принято просто так прощать».

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — заявил он.

Напомним, Виктор Золотов родился в 1954 году в городе Сасово Рязанской области. Росгвардию он возглавляет с момента ее основания — апреля 2016 года.


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