Глава Росгвардии вызвал Навального на «дуэль». Видео

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на «дуэль». Об этом он сообщил в обращении, опубликованном на YouTube в ответ на публикацию фонда борьбы с коррупцией.
В публикации ФБК, который возглавляет Навальный, говорилось, что продукты для нужд Росгвардии закупаются по ценам выше рыночных.
Золотов отметил, что в его отношении были допущены оскорбительные, клеветнические размышления, которые «в офицерской среде не принято просто так прощать».
«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — заявил он.
Напомним, Виктор Золотов родился в 1954 году в городе Сасово Рязанской области. Росгвардию он возглавляет с момента ее основания — апреля 2016 года.