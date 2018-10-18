Алексей Навальный согласился на «дуэль» с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.
«Раз вы решили вернуть замечательные традиции, то знаете, что вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие», — сказал Навальный.
Он заявил, что готов «сразиться» с Золотовым на дебатах в прямом эфире Первого, или любого другого федерального канала.
Навальный также добавил, что если телеканалы от проведения таких дебатов откажутся, то их можно провести на его канале на YouTube.
«Как и предполагает кодекс, я даю вам неделю на размышление. Шлите ваших секундантов или что там еще вам не хватает для сатисфакции. Время пошло», — заключил Навальный.
Ранее глава Росгвардии
Напомним, Виктор Золотов родился в 1954 году в городе Сасово Рязанской области. Росгвардию он возглавляет с момента ее основания — апреля 2016 года.