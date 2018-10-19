Активисты ОНФ заявили о срыве срока благоустройства парка Гагарина

В Рязани сорвали срок благоустройства парка Гагарина. Об этом сообщил
Согласно контракту, работы должны были завершиться 14 сентября.
Как показал выезд общественников, сроки благоустройства нарушены.
«Приходится констатировать, что ситуация не изменилась в лучшую сторону. Подрядчик установил в парке фонари и провел линии электропередач, однако в вечернее время парк по-прежнему не освещается. Работы по ремонту старых пешеходных дорожек и обустройству новых не завершены — люди вынуждены ходить по щебенке и песку вместо асфальта. Помимо этого, в местах проведения работ по-прежнему находятся кучи строительных материалов, которые просто растаскиваются по парку», — рассказал эксперт регионального отделения ОНФ Илья Стюхин, выступивший одним из авторов проекта.
По предварительным оценкам, работы по реконструкции «Зеленого театра» выполнили более чем на 40%.
Общественники выразили опасения, что подрядчик отступил от проекта, что может привести к уменьшению эксплуатируемой площади.
Как отметил член регионального штаба ОНФ Евгений Зызин, активисты направили обращение в региональное министерство ТЭК и ЖКХ.