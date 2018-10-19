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19:43, 19 октября 2018 999
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Активисты ОНФ заявили о срыве срока благоустройства парка Гагарина 1

Активисты ОНФ заявили о срыве срока благоустройства парка Гагарина

В Рязани сорвали срок благоустройства парка Гагарина. Об этом сообщил сайт регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Согласно контракту, работы должны были завершиться 14 сентября.

Как показал выезд общественников, сроки благоустройства нарушены.

«Приходится констатировать, что ситуация не изменилась в лучшую сторону. Подрядчик установил в парке фонари и провел линии электропередач, однако в вечернее время парк по-прежнему не освещается. Работы по ремонту старых пешеходных дорожек и обустройству новых не завершены — люди вынуждены ходить по щебенке и песку вместо асфальта. Помимо этого, в местах проведения работ по-прежнему находятся кучи строительных материалов, которые просто растаскиваются по парку», — рассказал эксперт регионального отделения ОНФ Илья Стюхин, выступивший одним из авторов проекта.

По предварительным оценкам, работы по реконструкции «Зеленого театра» выполнили более чем на 40%.

Общественники выразили опасения, что подрядчик отступил от проекта, что может привести к уменьшению эксплуатируемой площади.

Как отметил член регионального штаба ОНФ Евгений Зызин, активисты направили обращение в региональное министерство ТЭК и ЖКХ.


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10 часов назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 1

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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