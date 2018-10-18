В четверг, 18 октября, в рязанском минсельхозе наградили аграриев и открыли доску почета. Торжественную встречу приурочили ко дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который празднуют после завершения уборочной кампании.
Министр сельского хозяйства области Дмитрий Филиппов почтил минутой молчания погибших в Керчи и отметил лучших сельхозработников ведомственными наградами региона.
«Традиционно, во второе воскресенье октября аграрии отмечают профессиональный праздник работников села. Хочется поблагодарить вас за ваш непростой, но очень нужный людям и стране труд, за любовь к своей земле и родному краю. Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия», — заявил Филиппов.
Среди награжденных оказались механизаторы, мастера машинного доения, водители и другие специалисты, а также руководители и коллективы АПК региона.
Отличившихся аграриев поместили на доску почета. Помимо этого, семь рязанцев удостоились звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России».