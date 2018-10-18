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19:11, 18 октября 2018 1 740
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Стало известно, кто сообщил о «минировании» мурминской школы

Стало известно, кто сообщил о «минировании» мурминской школы

Фото: Издательство «Пресса»

Стало известно, кто сообщил о «минировании» мурминской школы. Об этом пишет издательство «Пресса».

В четверг, 18 октября, мужчина по телефону «112» сообщил о заложенном в школе взрывном устройстве.

«В совершении противоправного действия может быть замешан мужчина 1978 года рождения, отец двух учеников мурминской школы», — говорится в сообщении.

Накануне он поругался со своей супругой, после чего женщина забрала детей и ушла из дома. На утро мужчина пришел в школу и потребовал отдать ему детей, на что сотрудники учебного заведения ему отказали, «тем более что от него исходил запах алкоголя».

Директор школы потребовал, чтобы мужчина покинул здание школы.

«А вслед за этим раздался звонок о заминированной школе… Вычислить звонившего не составило большого труда», — отметили в сообщении.

Напомним, из школы эвакуировали более 400 человек. Полицейские обследовали помещения школы в Мурмине и опасных предметов не обнаружили.

Позже стало известно, что подозреваемого задержали.


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