Подозреваемого в ложном сообщении о минировании школы в Мурмине задержали. Об этом сообщил телеканал ТКР со ссылкой на региональное УМВД.
В четверг, 18 октября, 40-летний житель села сообщил по телефону 112 о взрывном устройстве в школе.
По словам местных жителей, он являлся отцом одного из детей, обучающихся в заведении. Также очевидцы предположили что он был пьян.
Если по результатам проверки правоохранители подтвердят причастность мужчины к звонку, ему грозит ответственность, в том числе и материальная — мужчине придется компенсировать расходы всем спецслужбам, среагировавшим на звонок.
Сама же школа уже в пятницу, 19 октября, вернется к привычному расписанию.
Напомним, из школы