В среду, 17 октября, силовики провели антитеррористические учения в Шацком районе. Об этом пишет ИД «
По легенде, в здании Чернослободского Дома культуры «террористы» взяли в заложники 22 человек. Они требовали отставки правительства России и переговоров с представителем президента в ЦФО.
Через полчаса после срабатывания системы оповещения оперативная группа собралась в кабинете начальника Шацкого РОВД Александра Тюменев.
Силовики спланировали блокировку здания, эвакуацию населения и другие меры.
Дом культуры оцепили со всех сторон, подъезды к нему перекрыли.
Как отметил замруководителя аппарата оперативного штаба Рязанской области, операция прошла успешно.