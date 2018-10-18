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8:54, 18 октября 2018 4 276
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Силовики провели антитеррористические учения в Шацком районе

Силовики провели антитеррористические учения в Шацком районе

Фото: Издательство «Пресса»

В среду, 17 октября, силовики провели антитеррористические учения в Шацком районе. Об этом пишет ИД «Пресса».

По легенде, в здании Чернослободского Дома культуры «террористы» взяли в заложники 22 человек. Они требовали отставки правительства России и переговоров с представителем президента в ЦФО.

Через полчаса после срабатывания системы оповещения оперативная группа собралась в кабинете начальника Шацкого РОВД Александра Тюменев.

Силовики спланировали блокировку здания, эвакуацию населения и другие меры.

Дом культуры оцепили со всех сторон, подъезды к нему перекрыли.

Как отметил замруководителя аппарата оперативного штаба Рязанской области, операция прошла успешно.


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