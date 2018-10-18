Любимов потребовал провести массовые проверки в рязанских учебных заведениях

Любимов поручил усилить контроль за безопасностью объектов соцсферы. Об этом сообщил
Глава региона потребовал провести массовые проверки, которые покажут соблюдения норм безопасности. По необходимости контроль усилят.
Отмечается, что в работе поучаствуют профильные министерства вместе с полицией и МЧС.
Губернатор поставил задачу провести проверки оперативно.
«Самое главное — работа должна быть не формальной, а реальной. Особое внимание нужно уделять образовательным организациям: детским садам, школам, вузам и ссузам. Безопасность детей — наш постоянный приоритет», — подчеркнул Любимов.