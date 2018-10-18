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15:52, 18 октября 2018 892
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Любимов потребовал провести массовые проверки в рязанских учебных заведениях

Любимов потребовал провести массовые проверки в рязанских учебных заведениях

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Любимов поручил усилить контроль за безопасностью объектов соцсферы. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Глава региона потребовал провести массовые проверки, которые покажут соблюдения норм безопасности. По необходимости контроль усилят.

Отмечается, что в работе поучаствуют профильные министерства вместе с полицией и МЧС.

Губернатор поставил задачу провести проверки оперативно.

«Самое главное — работа должна быть не формальной, а реальной. Особое внимание нужно уделять образовательным организациям: детским садам, школам, вузам и ссузам. Безопасность детей — наш постоянный приоритет», — подчеркнул Любимов.


© RZN.info

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