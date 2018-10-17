Четырехлетнего рязанца с раком сетчатки начали лечить в Швейцарии. Об этом рассказала Римма Максимова на
По сообщению девушки, Петя Чикин прошёл обследование в Лозанне в клинике Жюль Гонин. Профессор Мунье, специализирующийся на ретинобластоме, принял ребенка, полностью обследовал и назначил первые препараты.
Как пишет Максимова, на лечение ребенку собрали четыре с половиной миллиона рублей. Половина суммы — пожертвования от простых людей и организаций, остальные два миллиона вложил частный благотворитель, который пожелал остаться неизвестным.
Также отмечается, что на помощь откликнулись и россияне, живущие в Швейцарии. Они помогали с адаптацией маме Елене Чикиной и Пете на месте.
Следующая поездка, как говорит девушка, состоится в начале ноября. Консультация назначена на шестое число. Кстати, в этот день мальчику исполнится пять лет.
Фото Риммы Максимовой