Рязанцев попросили помочь больному четырехлетнему мальчику. Об этом сообщили в сюжете телеканала
У Пети Чикина диагностировали рак сетчатки — ретинобластому.
«Установить его смогли не сразу, поэтому заболевание уже на третьей стадии, а это прямая угроза не только потерять зрение, но и жизнь», — отметили в сообщении.
До 17 сентября для лечения в швейцарской клинике родителям Пети нужно собрать 4 млн 600 тыс рублей.
«Такой короткий срок на сборы обусловлен состоянием ребенка. Слишком много времени уже потеряно», — отметили в сообщении.
Всех, кто может помочь мальчику, попросили переводить деньги на карту мамы Пети — Елены Михайловны Чикиной: 53 36 69 00 71 20 50 43.