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21:08, 17 октября 2018 390
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В Керчи допросили отца студента, организовавшего взрыв в колледже

В Керчи допросили отца студента, организовавшего взрыв в колледже

В Керчи допросили отца 18-летнего Владислава Рослякова, который 17 октября устроил взрыв в местном колледже. Мужчина заявил, что его сын не проявлял агрессию, передает «РЕН ТВ».

По словам Рослякова-старшего, с Владом было тяжело общаться на тему учебы. Он ничего не рассказывал про колледж, а друзей там у него не было.

Мужчина подчеркнул, что не знал об увлечении сына компьютерными играми, но про любовь к оружию ему было известно.

Один из одногруппников студента также рассказал, что Росляков почти ни с кем из группы не общался, был спокойным и всегда ходил один.

Напомним, днем 17 октября молодой человек принес в колледж два взрывных устройства и винтовку. Взрыв прогремел в столовой на первом этаже, вторая бомба не сработала — позже ее нашли в рюкзаке Рослякова.

После этого на втором этаже началась стрельба, студент убил и ранил нескольких человек, а затем покончил с собой.

По последним данным, погибли 19 человек (считая самого стрелка), еще 50 пострадали. Известно, что первую помощь раненым оказывали медики нескольких больниц, в том числе онкологического диспансера, где работает мать Рослякова. Помогая пострадавшим, она еще не знала, что взрыв и стрельбу устроил ее сын.

Фото Mash


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