В керченском колледже сработало взрывное устройство. Об этом передает «
Как отметило агентство, в здании не был проведен газ.
«Некоторые СМИ предполагают, что это был взрыв балонного сжиженного газа. Со своей стороны можем сказать, что у нас нет договора на поставку такого газа с этим абонентом», — рассказала руководитель пресс-службы «Крымгазсети» Юлия Максименко.
В НАК заявили, что аварийно-спасательные службы предпринимают меры для предотвращения возможных повторных взрывов в колледже.
По информации некоторых очевидцев, взрыву предшествовала стрельба.
Напомним, при взрыве
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