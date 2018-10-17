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19:25, 17 октября 2018 601
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Пропавшего в Шиловском районе 52-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Шиловском районе 52-летнего мужчину нашли живым

Александра Липина, пропавшего в Рязанской области, нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Подробности поисков не разглашаются.

Напомним, 52-летний мужчина пропал 12 октября. Добровольцев просили помочь в ее поисках.


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