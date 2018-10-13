В Рязанской области пропал 52-летний мужчина

В Рязанской области пропал 52-летний Александр Николаевич Липин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Мужчина пропал в селе Тырново Шиловского района. В пятницу, 12 октября, он вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 165-168 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.
Одежда: зимняя камуфлированная куртка с меховым воротником, черная фуражка, спортивные штаны, силиконовые зеленые калоши. Нуждается в медицинской помощи, не ориентируется в пространстве.
Всех, кому известно что-либо о пропавшем, попросили звонить по номерам 8 800 700 54 52 или 112.