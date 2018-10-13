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21:07, 13 октября 2018 320
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В Рязанской области пропал 52-летний мужчина

В Рязанской области пропал 52-летний мужчина

В Рязанской области пропал 52-летний Александр Николаевич Липин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Мужчина пропал в селе Тырново Шиловского района. В пятницу, 12 октября, он вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 165-168 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.

Одежда: зимняя камуфлированная куртка с меховым воротником, черная фуражка, спортивные штаны, силиконовые зеленые калоши. Нуждается в медицинской помощи, не ориентируется в пространстве.

Всех, кому известно что-либо о пропавшем, попросили звонить по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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