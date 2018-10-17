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10:39, 17 октября 2018 3 161
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Подрядчик пообещал устранить неровности на мосту через Оку 3

Подрядчик пообещал устранить неровности на мосту через Оку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На мосту через Оку устранят неровности. Об этом RZN.info сообщил представитель генподрядчика Антон Кузнецов.

По его словам, пока мост не принял заказчик [минтранс].

Кузнецов согласился, что на стороне, ведущей в Солотчу, есть неровности.

«Полностью покрытие менять никто не будет. На участки с неровностями нанесут дополнительный слой полимерного покрытия, чтобы они не сильно ощущались», — отметил подрядчик.

Он заверил, что работы «не доставят неудобств рязанцам».

«Полосу перекрывать никто не планирует. Небольшие участки будут ограничиваться на несколько часов в день», — заключил Кузнецов.

Напомним, накануне на мосту через Оку завершился четырехмесячный ремонт.


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