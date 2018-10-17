Подрядчик пообещал устранить неровности на мосту через Оку

На мосту через Оку устранят неровности. Об этом RZN.info сообщил представитель генподрядчика Антон Кузнецов.
По его словам, пока мост не принял заказчик [минтранс].
Кузнецов согласился, что на стороне, ведущей в Солотчу, есть неровности.
«Полностью покрытие менять никто не будет. На участки с неровностями нанесут дополнительный слой полимерного покрытия, чтобы они не сильно ощущались», — отметил подрядчик.
Он заверил, что работы «не доставят неудобств рязанцам».
«Полосу перекрывать никто не планирует. Небольшие участки будут ограничиваться на несколько часов в день», — заключил Кузнецов.
Напомним, накануне на мосту через Оку