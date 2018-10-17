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14:58, 17 октября 2018 1 866
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Число погибших при взрыве в керченском колледже увеличилось до 13

Число погибших при взрыве в керченском колледже увеличилось до 13

Число погибших при взрыве в керченском колледже увеличилось до 13. Об этом передает «Медуза».

В колледже сначала произошел взрыв в столовой на первом этаже, а затем на втором этаже была открыта стрельба по ученикам и преподавателям. По словам Аксенова, ее устроил 22-летний житель Керчи, который учился на четвертом курсе.

Ранены около 50 человек. Большинство из погибших и пострадавших — подростки.

В Крыму ввели режим ЧС. Около колледжа дежурят сотрудники правоохранительных органов. Около детских садов дежурит полиция.

Во всех учебных заведениях отменили занятия. В городе закрыли все места массового скопления людей.

Как сообщил Mash, в розыск объявили молодого человека, который может быть причастен к взрыву.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

В Крыму объявлен трехдневный траур, сообщил на своей странице глава республики Сергей Аксенов.

О произошедшем доложили Владимиру Путину. Президент поручил поручил Минздраву и МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим и обеспечить срочную транспортировку в медицинские учреждения в других городах.

В связи со взрывом в колледже в Керчи открыт телефон горячей линии МЧС: 8 (3652) 55-09-05.

Напомним, в колледже сработало взрывное устройство.

Фото «Керчь.ФМ» «ВКонтакте»


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