Число погибших при взрыве в керченском колледже увеличилось до 13

Число погибших при
В колледже сначала произошел взрыв в столовой на первом этаже, а затем на втором этаже была открыта стрельба по ученикам и преподавателям. По словам Аксенова, ее устроил 22-летний житель Керчи, который учился на четвертом курсе.
Ранены около 50 человек. Большинство из погибших и пострадавших — подростки.
В Крыму ввели режим ЧС. Около колледжа дежурят сотрудники правоохранительных органов. Около детских садов дежурит полиция.
Во всех учебных заведениях отменили занятия. В городе закрыли все места массового скопления людей.
Как сообщил
Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
В Крыму объявлен трехдневный траур, сообщил на своей
О произошедшем доложили Владимиру Путину. Президент поручил поручил Минздраву и МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим и обеспечить срочную транспортировку в медицинские учреждения в других городах.
В связи со взрывом в колледже в Керчи открыт телефон горячей линии МЧС:
Напомним, в колледже
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