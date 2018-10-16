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9:50, 16 октября 2018 408
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В Госдуму направили законопроект об усилении контроля за расходованием маткапитала

В Госдуму направили законопроект об усилении контроля за расходованием маткапитала

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал законопроект о внесении в Госдуму законопроекта об усилении контроля за расходованием маткапитала на улучшение жилищных условий. Документ опубликовали на сайте правительства.

Законопроект предлагает установить исчерпывающий перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены средства маткапитала.

Согласно документу, отказать в маткапитале на улучшение жилищных условий смогут, если жилье, которое планируют покупать с использованием этих средств, признано непригодным.

Как отмечается в проекте, предложение сделали из-за случаев мошенничества «с целью незаконного обналичивания материнского капитала путем приобретения жилья, непригодного для проживания».


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