Рязанский завод «Теплоприбор» проводит модернизацию производства

Рязанский завод «
Для повышения эффективности работы руководство предприятия приняло решение об реорганизации и концентрации производства. Перед службами компании поставили задачу по проведению комплекса работ, направленных на улучшение производственной логистики, улучшения условий труда и оптимизации затрат.
Для этого реорганизовали пять производственных участков с глубокой модернизацией рабочего оборудования. Обновили монтажный участок, физхимлабораторию, сварочный участок, участок лакирования и пропитки, участок сборки приборов. Организовали новые современные офисные помещения для административного персонала предприятия. Также появился новый цех площадью 2 200 кв м, в котором разместили станочный парк механической обработки предприятия из 70 единиц оборудования.
«До конца года мы планируем провести капитальный ремонт и реконструкцию кузнечного участка, централизацию и модернизацию системы хранения склада металлов, а также модернизацию участков испытаний сборочного производства», — сообщил гендиректор Дмитрий Круглов.
По его словам, высокий уровень концентрации и модернизация производства позволят сделать завод «Теплоприбор» еще более конкурентоспособным.
Группа компаний «Теплоприбор» входит в холдинг «