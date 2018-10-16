Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:52, 16 октября 2018 1 349

Рязанский завод «Теплоприбор» проводит модернизацию производства

Рязанский завод «Теплоприбор» проводит модернизацию производства

Рязанский завод «Теплоприбор» проводит модернизацию производства. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Для повышения эффективности работы руководство предприятия приняло решение об реорганизации и концентрации производства. Перед службами компании поставили задачу по проведению комплекса работ, направленных на улучшение производственной логистики, улучшения условий труда и оптимизации затрат.

Для этого реорганизовали пять производственных участков с глубокой модернизацией рабочего оборудования. Обновили монтажный участок, физхимлабораторию, сварочный участок, участок лакирования и пропитки, участок сборки приборов. Организовали новые современные офисные помещения для административного персонала предприятия. Также появился новый цех площадью 2 200 кв м, в котором разместили станочный парк механической обработки предприятия из 70 единиц оборудования.

«До конца года мы планируем провести капитальный ремонт и реконструкцию кузнечного участка, централизацию и модернизацию системы хранения склада металлов, а также модернизацию участков испытаний сборочного производства», — сообщил гендиректор Дмитрий Круглов.

По его словам, высокий уровень концентрации и модернизация производства позволят сделать завод «Теплоприбор» еще более конкурентоспособным.

Группа компаний «Теплоприбор» входит в холдинг «Инвест». Завод разрабатывает и производит приборы для военного и гражданского флота, нефтегазовой промышленности и для объектов атомной энергетики. Предприятие имеет собственную производственную площадку и большой парк современного оборудования.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:39, 16 октября 2018
Любимов наградил депутатов молодежного правительства региона
17:39, 16 октября 2018
Губернатор поздравил рязанку со столетним юбилеем
17:03, 16 октября 2018
В Рязанской области появится новый праздник
16:43, 16 октября 2018
Заключенного рязанского колонии осудят за нападение за охранника. Видео
16:21, 16 октября 2018
Рязанцев пригласили поучаствовать в донорской акции «Река жизни»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 673
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
14:28, 15 октября 2018 23 399
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 2
16:06, 15 октября 2018 20 861
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 8
21:36, 9 октября 2018 19 739
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 580
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум