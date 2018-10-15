Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу. Об этом пишет издательство «
Свой улов Алексей Макаров выудил недалеко от Заокского. «Такое раз в жизни бывает! Я ходил троллингом, как обычно хожу, и забагрил его за хвост. Сначала даже не поверил в такую удачу, думал, корягу зацепил», — рассказал он.
На помощь к нему пришли другие рыбаки, вместе они доставали великана-толстолобика около двух часов.
«Что делать с этим внушительным уловом, большое семейство Макаровых еще не решило. Толстолобика пока просто заморозили», — рассказали в сообщении.