В Рязани отремонтировали улицу Пожалостина. Об этом сообщила пресс-служба Академии ФСИН.
Здесь привели в порядок ливневую канализацию, колодцы, тротуары, а также укрепили конструкцию проезжей части и положили новый асфальт.
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В Рязани отремонтировали улицу Пожалостина. Об этом сообщила пресс-служба Академии ФСИН.
Здесь привели в порядок ливневую канализацию, колодцы, тротуары, а также укрепили конструкцию проезжей части и положили новый асфальт.
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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.