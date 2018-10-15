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13:39, 15 октября 2018 292
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В Рязани отремонтировали улицу Пожалостина

В Рязани отремонтировали улицу Пожалостина

В Рязани отремонтировали улицу Пожалостина. Об этом сообщила пресс-служба Академии ФСИН.

Здесь привели в порядок ливневую канализацию, колодцы, тротуары, а также укрепили конструкцию проезжей части и положили новый асфальт.


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