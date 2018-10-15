В полиции рассказали о пострадавших в аварии с фурой и автобусом в Рыбновском районе. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
Автобус под управлением 32-летнего рязанца поворачивал налево из левой полосы. В этот момент фура с полуприцепом, которой управлял 42-летний житель Санкт-Петербурга, при попытке объехать автобус справа столкнулась с ним «по касательной».
Незначительные травмы получили два пассажира автобуса — 70-ти и 20-ти лет. Им на месте оказали медицинскую помощь.
На месте ДТП работают полицейские, все обстоятельства произошедшего выясняются.
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