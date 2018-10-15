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10:09, 15 октября 2018 2 315
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Три человека пострадали при столкновении фуры и автобуса под Рязанью — СМИ

Три человека пострадали при столкновении фуры и автобуса под Рязанью — СМИ

В аварии с фурой и автобусом, которая произошла утром 15 октября под Рязанью, пострадали три человека. Об этом сообщил сайт «РЕН ТВ».

Движение на трассе затруднено по одной полосе.

Напомним, ДТП произошло на перекрестке трассы М-5 и поворота на село Алешня. По словам очевидцев, грузовик, перевозивший яблоки, «снес задний угол автобуса №241».


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