У главного вокзала в центре Кельна захватили заложников. Их число пока неизвестно, передает РИА « Новости ».

ЧП произошло недалеко от площади Бреслауэрплац. Издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе и одном пострадавшем.

На место приехали полицейские.

