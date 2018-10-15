Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей тамбовчанки. Соответствующее сообщение опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «
76-летняя Нина Гавриловна Смагина (Беленова) вышла из своего дома в селе Староюрьево Тамбовской области и не вернулась. О ней ничего не известно с 27 сентября.
Отмечается, что женщина могла направляться в Рязанскую область.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, выше плеч, глаза серые.
Одежда: коричневая куртка, черные брюки, черные галоши, светлый платок.
С собой: велосипед STELS.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.