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16:56, 13 октября 2018 869
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Рязанцев попросили опознать 70-летнего мужчину

Рязанцев попросили опознать 70-летнего мужчину

Рязанцев попросили опознать Вадима Петровича Ковтуна, найденного в Барнауле. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

С декабря 2016 года 70-летний мужчина находится в Барнауле. Он поступил в больницу с потерей памяти и ничего не может сообщить о себе.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 172-174 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.

Особые приметы: на кисти правой руки отсутствует полностью указательный и частично средний и большой пальцы.

С собой у мужчины был дорожный чемодан.

Ранее, возможно, он жил Санкт-Петербурге или на Дальнем Востоке.

Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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