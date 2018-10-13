Рязанцев попросили опознать 70-летнего мужчину

Рязанцев попросили опознать Вадима Петровича Ковтуна, найденного в Барнауле. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
С декабря 2016 года 70-летний мужчина находится в Барнауле. Он поступил в больницу с потерей памяти и ничего не может сообщить о себе.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост 172-174 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.
Особые приметы: на кисти правой руки отсутствует полностью указательный и частично средний и большой пальцы.
С собой у мужчины был дорожный чемодан.
Ранее, возможно, он жил Санкт-Петербурге или на Дальнем Востоке.
Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.