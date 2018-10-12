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11:12, 12 октября 2018 279
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Житель Сасова украл рекламный баннер, чтобы «залатать» крышу сарая

Житель Сасова украл рекламный баннер, чтобы «залатать» крышу сарая

Житель Сасова украл рекламный баннер, чтобы «залатать» крышу сарая. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что заметил на крыше постройки в одном из дворов города часть рекламного баннера.

Полицейские выяснили, что часть изображения еще недавно была на рекламном щите в другой части города. Сам рекламный щит оказался пустым.

Выяснилось, что 33-летний сасовец прикрепил баннер на прохудившуюся крышу изнанкой вверх и рассчитывал, что никто не догадается, откуда он взял дополнительный «кровельный материал».

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.


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