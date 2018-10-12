Житель Сасова украл рекламный баннер, чтобы «залатать» крышу сарая. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратился местный житель, который сообщил, что заметил на крыше постройки в одном из дворов города часть рекламного баннера.
Полицейские выяснили, что часть изображения еще недавно была на рекламном щите в другой части города. Сам рекламный щит оказался пустым.
Выяснилось, что 33-летний сасовец прикрепил баннер на прохудившуюся крышу изнанкой вверх и рассчитывал, что никто не догадается, откуда он взял дополнительный «кровельный материал».
Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.