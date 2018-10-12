В Саратове министра уволили после слов о прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей. Видео

В Саратове министра труда, занятости и миграции Наталью Соколову убрали с должности после высказывания о прожиточном минимуме. Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы губернатора области передает «
Ранее на ютубе появилось видео с записью спора между Соколовой и депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко. Политики пытались выяснить, на какую сумму можно прожить месяц.
Чиновница сказала, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».
Саратовский губернатор Валерий Радаев сказал, что нельзя относится пренебрежительно к темам, которые имеют жизненную важность для людей.
«К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — заключил он.
Стоит отметить, что прожиточный минимум в Саратовской области во втором квартале 2018 года составляет 8707 рублей, 7176 рублей для пенсионеров, 9354 рубля — для трудоспособного населения, 9022 рубля— для детей.
Фото с сайта ИА Версия-Саратов