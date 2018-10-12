В Рязанской ОКБ пациентке удалили пораженный онкологией пищевод. Об этом сообщил
Подобную операцию выполнили впервые в регионе.
У пациентки долгое время была грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, из-за чего у нее развилась злокачественная опухоль.
Женщине удалили пищевод, пораженный онкологией и сформировали из желудка новый.
Во время операции специалисты применили малоинвазивную хирургическую технику.
«Операция прошла с минимальной кровопотерей и операционной травмой, — рассказал заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев. — Мы прогнозируем, что пациентка сможет жить активной жизнью и полноценно принимать пищу».