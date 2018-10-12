Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:15, 12 октября 2018 1 232
 0    0

В Рязанской ОКБ пациентке удалили пораженный онкологией пищевод

В Рязанской ОКБ пациентке удалили пораженный онкологией пищевод

Фото: Рязанская ОКБ

В Рязанской ОКБ пациентке удалили пораженный онкологией пищевод. Об этом сообщил сайт больницы.

Подобную операцию выполнили впервые в регионе.

У пациентки долгое время была грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, из-за чего у нее развилась злокачественная опухоль.

Женщине удалили пищевод, пораженный онкологией и сформировали из желудка новый.

Во время операции специалисты применили малоинвазивную хирургическую технику.

«Операция прошла с минимальной кровопотерей и операционной травмой, — рассказал заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев. — Мы прогнозируем, что пациентка сможет жить активной жизнью и полноценно принимать пищу».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:03, 12 октября 2018
Директором филиала «Ново-Рязанской ТЭЦ» назначили Сергея Кислицина
17:03, 12 октября 2018
Правительство ужесточило восстановление водительских прав
16:26, 12 октября 2018
В Пителине открыли памятник воинам-интернационалистам
16:06, 12 октября 2018
«Сбербанк» повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
15:38, 12 октября 2018
В Касимове «террористы» захватили здание городской библиотеки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 320
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
15:53, 29 сентября 2018 20 623
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
21:36, 9 октября 2018 18 884
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 341
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
13:31, 3 октября 2018 15 926
Любимов поздравил лучших учителей области
Все новости
Форум