Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:24, 12 октября 2018 488
 0    0

В Рязани установили памятную доску участнику восстания в Собиборе

В Рязани установили памятную доску участнику восстания в Собиборе

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани установили памятную доску участнику восстания в Собиборе Алексею Вайцену. В пятницу, 12 октября, она появилась на фасаде дома № 47/1 по Первомайскому проспекту на площади Победы, где с 1962 года жил ветеран.

Табличку установили по инициативе учеников и преподавателей школы № 40.

На торжественном открытии министр культуры Виталий Попов отметил, что биография Алексея Вайцена по накалу страстей, пережитому ужасу и подвигам включила десятки жизней.

«Участники восстания совершили удивительный подвиг. Они смотрели в глаза смерти, не испугались и пошли вперед. Алексей Вайцен не просто пережил войну, но и после нее проявил себя, как человек труда и общественник», — заявил Попов.

Внук Вайцена Александр рассказал, что дед не любил вспоминать о событиях в лагере и рассказывать подробности. «Мой дед провел в лагере 1,5 года, проявив мужество и героизм. Я горжусь им!» — сказал он.

После торжественного открытия доски собравшиеся почтили память ветерана минутой молчания и возложили к табличке цветы.

Справка

Алексей Вайцен родился в Польше. Во время войны он попал в плен, его отправили в лагерь Собибор. В 1943 году ему удалось сбежать с группой других пленных. После войны Вайцен остался на службе и в 1962 году перевелся в Рязань в десантные войска, став старшиной роты. Также он был инструктором по парашютному спорту. Ветеран скончался в 2015 году.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:36, 12 октября 2018
В Рязани украинца осудили за кражу драгоценностей и техники на 120 тысяч рублей
11:28, 12 октября 2018
В пятницу и выходные в Рязани будут массово останавливать водителей
11:24, 12 октября 2018
В Рязани установили памятную доску участнику восстания в Собиборе
11:12, 12 октября 2018
Житель Сасова украл рекламный баннер, чтобы «залатать» крышу сарая
10:52, 12 октября 2018
Тело пропавшего в Рязанской области пенсионера нашли в поле
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти 3

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:09, 28 сентября 2018 34 385
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 27 292
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
15:53, 29 сентября 2018 20 596
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
21:36, 9 октября 2018 18 786
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 300
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум