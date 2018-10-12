В Рязани установили памятную доску участнику восстания в Собиборе Алексею Вайцену. В пятницу, 12 октября, она появилась на фасаде дома № 47/1 по Первомайскому проспекту на площади Победы, где с 1962 года жил ветеран.

Табличку установили по инициативе учеников и преподавателей школы № 40.

На торжественном открытии министр культуры Виталий Попов отметил, что биография Алексея Вайцена по накалу страстей, пережитому ужасу и подвигам включила десятки жизней.

«Участники восстания совершили удивительный подвиг. Они смотрели в глаза смерти, не испугались и пошли вперед. Алексей Вайцен не просто пережил войну, но и после нее проявил себя, как человек труда и общественник», — заявил Попов.

Внук Вайцена Александр рассказал, что дед не любил вспоминать о событиях в лагере и рассказывать подробности. «Мой дед провел в лагере 1,5 года, проявив мужество и героизм. Я горжусь им!» — сказал он.

После торжественного открытия доски собравшиеся почтили память ветерана минутой молчания и возложили к табличке цветы.

Справка

Алексей Вайцен родился в Польше. Во время войны он попал в плен, его отправили в лагерь Собибор. В 1943 году ему удалось сбежать с группой других пленных. После войны Вайцен остался на службе и в 1962 году перевелся в Рязань в десантные войска, став старшиной роты. Также он был инструктором по парашютному спорту. Ветеран скончался в 2015 году.