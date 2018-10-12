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11:36, 12 октября 2018 164
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В Рязани украинца осудили за кражу драгоценностей и техники на 120 тысяч рублей

В Рязани украинца осудили за кражу драгоценностей и техники на 120 тысяч рублей

В Рязани украинца осудили за кражу драгоценностей и бытовой техники из частного дома. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

46-летнего ранее судимого уроженца Украины признали виновным за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Случай произошел 4 мая. Осужденный решил проникнуть в один из частных домов Рязани, чтобы похитить «какое-либо ценное имущество».

Злоумышленник проник в дом, разбив кирпичом окно. Он похитил ювелирные украшения, бытовую технику на общую 126 436 рублей 90 копеек.

Мужчина скрылся с места преступления и распорядился «похищенным имуществом по своему усмотрению».

В суде обвиняемый признал вину в полном объеме.

Его признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ и назначили три года лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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