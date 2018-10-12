В Рязани украинца осудили за кражу драгоценностей и техники на 120 тысяч рублей

В Рязани украинца осудили за кражу драгоценностей и бытовой техники из частного дома. Об этом сообщил
46-летнего ранее судимого уроженца Украины признали виновным за кражу с незаконным проникновением в жилище.
Случай произошел 4 мая. Осужденный решил проникнуть в один из частных домов Рязани, чтобы похитить «какое-либо ценное имущество».
Злоумышленник проник в дом, разбив кирпичом окно. Он похитил ювелирные украшения, бытовую технику на общую 126 436 рублей 90 копеек.
Мужчина скрылся с места преступления и распорядился «похищенным имуществом по своему усмотрению».
В суде обвиняемый признал вину в полном объеме.
Его признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ и назначили три года лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.